Евгений Клещ: Современные видеоигры служат значимым коммуникативным каналом

В последние десятилетия видеоигры стали важным элементом культуры и способом передачи исторических и культурных знаний. Возможно ли через видеоигры не только развлечь, но и популяризовать образы и историю, включая казачество?

На вопрос, как видеоигры меняют восприятие казака и как они способствуют популяризации казачества среди молодежи, RuNews24.ru ответил Евгений Клещ, руководитель отдела по работе с партнерами программы «Мастерская новых медиа».

Современные видеоигры служат значимым коммуникативным каналом, который позволяет перенести культурные и исторические референсы в интерактивную среду. Благодаря разнообразию жанров и инновации в геймдизайне игроки имеют возможность не просто наблюдать за историей, но и становиться её частью.

Эксперт отмечает, что видеоигры как медиаформат могут значительно изменить восприятие традиционных культурных образов, таких как образ казака. Игроки не только участвуют в приключениях казаков, но и знакомятся с их историей, ценностями и образом жизни.

«Ярким примером интеграции казачьего образа в геймдизайн является Action/RPG «Земский собор» от студии «Сайберия Нова». В данной игре игроки берут на себя роль казака Кирши, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу и реалии времен Смутного времени. Игра демонстрирует такие атрибуты казачества, как военное братство, патриотизм и стойкость, а также стремление к свободе и справедливости», — рассказывает Евгений Кирш.

Такой подход помогает не только освежить восприятие исторического контекста, но и делает его доступным и интересным для молодежи, что крайне важно в эру цифрового контента.

«На форуме «Военная история в играх: границы реальности», организованном Российским военно-историческим обществом, обсуждались именно такие аспекты: как видеоигры могут стать инструментом сохранения культурного кода и укрепления национальной идентичности. Участники форума, включая историков, разработчиков игр и педагогов, поднимали вопросы о том, как видеоигры могут быть использованы в образовательных программах для передачи исторических знаний и ценностей молодежи», — считает эксперт.

Эволюция образа казака в видеоиграх представляет собой динамичный и многогранный процесс, который отражает изменяющиеся взгляды на историю и культуру. Как отметил Евгений Клещ, видеоигры демонстрируют, что казаки — не только историческая категория, но и вечно живущий символ, который может вдохновлять новые поколения. Растущее влияние геймдизайна на популяризацию казачества открывает двери для обсуждения важности культурных и исторических идентичностей в современном обществе, делая их более доступными и понятными для молодежи.