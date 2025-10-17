Началась открытая бета Arc Raiders — шутера от авторов The Finals

17 октября стартовало тестирование Arc Raiders — эвакуационного шутера от студии Embark. Оно уже доступно на ПК, PS5 и Xbox Series и продлится до 19-го числа включительно на страницах проекта в различных магазинах — Steam, Epic Games Store, PSN и Xbox Store.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

Новое тестирование фантастического шутера призвано протестировать работу серверов к скорому релизу. В новой бете игрокам доступна карта The Dam Battlegrounds с базовым оружием, квестами и ежедневными заданиями. За участие в тесте геймерам подарят специальный рюкзак, который откроется уже в полной версии игры.

Arc Raiders поступит в продажу 30 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Это эвакуационный шутер от разработчиков The Finals и бывших создателей Battlefield, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.