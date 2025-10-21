Мем, ставший хитом: бейся с врагами человечества в "Русах против Ящеров"!

Игру, родившуюся из сатирических роликов на YouTube и ставшую бестселлером в Steam, разработал российский дуэт the Bratans. Они рискнули превратить шутку в слэшер и не прогадали. Что такое "славянский зажим яйцами" и как образовалась ЮАР (Южно-Африканская Русь) — читайте в карточках. А о сложностях инди-разработчиков и грандиозных планах на будущее рассказываем тут. Про новую визуальную новеллу от авторов легендарного "Бесконечного лета" — читайте в следующем выпуске спецпроекта "Русская игра".

