Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, октябрь 2025

Похоже, EA и DICE все-таки смогли реабилитировать репутацию серии: Battlefield 6 не только продалась рекордным тиражом, но и получила блестящие оценки критиков. Но на случай, если у вас слишком старая материнская плата, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

В Epic Games Store началась раздача Amnesia: The Bunker — одного из лучших хорроров последних лет. На этот раз серия Amnesia перенесет игрока в заброшенный бункер времен Первой мировой, где одинокий французский солдат должен выжить, избегая таинственного монстра. The Bunker распределяет ресурсы и контролирует поведение врагов случайным образом, поэтому камерный хоррор становится неожиданно реиграбельным. Игру можно бесплатно забрать до 23 октября.

А второй игрой еженедельной раздачи в Epic Games Store стала третья часть Samorost. Пожалуй, любой поклонник point-and-click приключений слышал о франшизе студии Amanita Design, и Samorost 3 — финальная точка ее эволюции. Ценителей великолепной рисовки и музыки игра порадует гарантированно. Samorost 3 можно бесплатно добавить на аккаунт до 23 октября.

Отечественная студия Ice-Pick Lodge опубликовала в Steam новую демоверсию продолжения «Мора». Pathologic 3 расскажет историю бакалавра медицины Даниила Данковского — одного из целителей, прибывших в изолированный город и оказавшихся в центре эпидемии смертоносной болезни. Новая глава истории внесет немало изменений в механики, часть которых уже можно оценить в демке.

Авторы первых двух Little Nightmares выложили демоверсию своего следующего проекта — хоррора REANIMAL. Даже по скриншотам можно понять, что новинка сильно вдохновлена прошлыми играми студии, но разработчики этого и не скрывают: похоже, в REANIMAL они рассчитывают реализовать то, что не могли сделать раньше.

Нeroes of Might and Magic: Olden Era — очередной перезапуск культовой, но многострадальной серии пошаговых стратегий. Правда, теперь вовсе не от Ubisoft: игрой занимается студия Unfrozen, известная по Iratus: Lord of the Dead, а механики и визуальный стиль Olden Era берут за образец для подражания третью часть HoMM. В демоверсии можно попробовать три режима игры и четыре фракции: людей, Некрополь, темных эльфов Подземелья и Раскол.