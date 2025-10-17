Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла тестовая неофициальная озвучка на русском языке

Команда Eloquence Studio выпустила первую тестовую версию неофициальной русской озвучки для шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

© Ferra.ru

В текущем билде полностью переведён и озвучен основной сюжет — от начала игры до встречи с Далиным и Коршуновым на Терриконе, включая все сюжетные развилки.

Завершена работа над персонажами на локациях Залесье, Химзавод и Свалка, а следующие главы находятся в разработке.

В создании проекта приняли участие более 80 актёров, которые озвучили 180 персонажей. Среди них:

Скиф — Константин Маковкин, Стрелок — Will Everek, Полковник Дегтярёв — Павел Елисеев, Фауст — Дмитрий Оксанин, Доктор Далин — Владислав Флягин и другие.

Авторы подчёркивают, что версия носит тестовый характер — возможны ошибки, фрагменты оригинальных голосов и временные тембры. Команда продолжает работу, обещая довести локализацию до полноценного релиза.