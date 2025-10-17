ROG Xbox Ally — самая дорогая и самая сырая «консоль» от Microsoft

Издание The Verge опубликовало подробный обзор портативных консолей ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, назвав их «самыми дорогими и самыми сырыми Xbox-устройствами» в истории Microsoft.

© Ferra.ru

По словам автора, новинки не соответствуют духу Xbox, а ощущаются скорее как обычные Windows-устройства, обернутые в геймерский корпус.

Консоли работают на Windows 11 и об этом постоянно напоминают пользователю. От многоступенчатой установки до проблем с навигацией и запуском игр.

The Verge отмечает, что даже младшая модель за $599 не поддерживает нативные Xbox-игры — запуск возможен только через версии для ПК или облачный стриминг.

© The Verge

При этом интерфейс Xbox Full Screen Experience, который должен был сделать Windows более «консольной», оказался «просто косметическим слоем поверх стандартной системы».

Журналисты похвалили устройства за удобные грипы, качественные динамики и быструю зарядку до 100 Вт, но указали на массу проблем. Среди них — нестабильная работа режима сна, ошибки при зарядке, тормоза интерфейса и сырые драйверы, из-за которых даже Steam Deck OLED показывает более высокую производительность.

© The Verge

По итогам обзора:

ROG Xbox Ally получила оценку 4/10;

ROG Xbox Ally X — 6/10.

ROG Xbox Ally получила оценку 4/10; ROG Xbox Ally X — 6/10.