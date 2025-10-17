Задания, награды и выплаты — EA подключила фанатов к развитию Battlefield 6

Electronic Arts запустила новую инициативу под названием Battlefield Creator Program, которая позволит фанатам зарабатывать реальные деньги, создавая контент по Battlefield 6.

По замыслу EA, программа должна превратить игру в долгосрочный live-сервис, где сообщество станет активным участником развития проекта, а не просто наблюдателем.

Игроки смогут получать внутриигровые награды, эксклюзивные предметы, физические призы и даже денежные выплаты. Однако принять участие смогут не все. Чтобы подать заявку, нужно соответствовать хотя бы одному из критериев:

в среднем 50+ зрителей на стримах за последние три месяца;

3000 просмотров на длинных видео;

5000 просмотров на коротких роликах в YouTube или TikTok;

не менее 2000 подписчиков на одной из платформ.

При этом EA уточняет, что выполнение условий не гарантирует принятие — каждая заявка рассматривается вручную.

Создатели, прошедшие отбор, смогут выполнять специальные задания как в игре, так и вне её, получая очки, которые можно обменять на призы и денежные выплаты. Подробности о миссиях и системе вознаграждений EA обещает раскрыть позже.