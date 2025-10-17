Стоит ли владельцам RTX 3070 обновляться на RTX 5070

Французское издание CowCotLand провело сравнение видеокарт GeForce RTX 3070 и RTX 5070, чтобы определить, есть ли смысл обновляться.

Тесты показали, что RTX 5070 значительно превосходит предшественницу. В зависимости от игры и разрешения (1080p или 1440p) прирост производительности составляет от 30 до 150%. В среднем — около 60% в традиционной графике и до 80% при включённой трассировке лучей.

Новая модель получила 12 ГБ видеопамяти вместо 8 ГБ у RTX 3070, а также поддержку DLSS 4 с Multi Frame Generation, что дополнительно улучшает плавность картинки и производительность.

По мнению CowCotLand, владельцам RTX 3070 определённо стоит рассмотреть обновление: RTX 5070 обеспечивает заметный рост мощности, современный функционал и более высокий запас прочности на будущее.