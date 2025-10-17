Битва портативок: Switch 2 уделала ROG Ally X в скорости, DLSS и эргономике

Автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits сравнил портативные консоли Nintendo Switch 2 и ROG Xbox Ally X, протестировав их скорость, графику, автономность и эргономику.

© Ferra.ru

По скорости загрузки безоговорочно лидирует Switch 2 — консоль запускается за 13 секунд, тогда как ROG Xbox Ally X тратит почти 19 секунд. При перезагрузке преимущество Nintendo ещё заметнее — 18 секунд против 54.

В тестах автономности обе системы показали примерно одинаковый результат — около двух часов в режиме максимальной производительности. Однако при ограничении энергопотребления до 17 Вт консоль Asus/Microsoft смогла продержаться на час дольше.

По эргономике преимущество также на стороне Switch 2: устройство тоньше, легче и имеет больший экран (на 0,9 дюйма). Зато в чистой производительности впереди ROG Xbox Ally X.

© YouTube

© YouTube

В Cyberpunk 2077 консоль выдает 70–80 fps, тогда как Switch 2 ограничивается 40 кадрами даже в режиме Performance. В Hogwarts Legacy разрыв меньше — 30–40 fps против 30 fps, а в легких играх вроде Hollow Knight: Silksong обе системы показывают более 120 fps.

Главное преимущество Switch 2 — качество изображения. Благодаря DLSS, масштабирование выглядит заметно лучше, чем FSR на ROG Ally X: меньше артефактов, выше детализация и стабильность картинки.

В итоге, Switch 2 берет верх в удобстве, скорости и визуальном качестве, тогда как ROG Xbox Ally X выигрывает по «сырой» мощности и гибкости настроек.