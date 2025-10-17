Asus представила первый в мире 8K HDR MiniLED-монитор

Asus официально представила ProArt Display 8K PA32KCX — первый в мире профессиональный монитор с разрешением 8K HDR и MiniLED-подсветкой.

Устройство рассчитано на дизайнеров, видеомонтажёров и специалистов, которым важна максимальная точность цветопередачи и детализация изображения.

Монитор получил 32-дюймовую панель с разрешением 7680 × 4320, плотностью пикселей 275 PPI и локальным затемнением по 4032 зонам. Яркость достигает 1200 нит, а цветовой охват составляет 95% Adobe RGB и 97% DCI-P3 при точности Delta E < 1.

Поддерживаются Dolby Vision, HDR10 и HLG, что делает модель подходящей для работы с контентом любого формата.

Для автоматической или плановой калибровки предусмотрен встроенный колориметр, совместимый с Asus ProArt Calibration, Calman и ColourSpace CMS. Среди интерфейсов — два порта Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1, а также функция Auto KVM для переключения между двумя системами.

Asus также предлагает трёхмесячную подписку Adobe Creative Cloud. Цена пока не объявлена, но эксперты ожидают, что монитор будет стоить около $10 000.