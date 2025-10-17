Battlefield 6 запустили на видеокарте дешевле самой игры

В одном из выпусков на YouTube-канале RandomGaminginHD показали, как RX 570 4 ГБ тянет Battlefield 6.

Тестовый стенд включал видеокарту AMD Radeon RX 570 4 ГБ (2017 год), процессор i5-12400F, оперативную память 32 ГБ DDR4 3200 МГц.

Если вы хотите получить с такой конфигурацией 60 FPS, то вам придётся пойти на значительные жертвы. Например, в 1080р установить самые низкие настройки графики, FSR Ultra Performance.

После включения FSR Frame-Gen. производительность стала выше 100 к/с, но игра шла нестабильно. С Native Resolution можно было получить в районе 80 FPS.

Ещё один вариант, который позволит вам играть в Battlefield 6 с частотой кадров не менее 60 - отключение масштабирования FSR и активация 60-процентного масштабирования разрешения. Так вы сможете получить примерно 60-65 к/с в среднем.