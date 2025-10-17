Quantic Dream анонсировала условно-бесплатную Spellcasters Chronicles для PC. Игра сочетает элементы экшена от третьего лица и стратегии.

© кадр из игры

В Spellcasters Chronicles вы управляете магом. Битвы проходят в формате 3-на-3, причем волшебники командуют армиями из разных фэнтезийных существ. Роли у магов такие — боец, танк, поддержка. Можно строить башни и крепости.

Параллельно французская студия трудится над Star Wars: Eclipse — глава Quantic Dream Дэвид Кейдж подтвердил, что разработка идет полным ходом.