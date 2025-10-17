Battlefield 6 показала рекордный старт в серии — 7 млн копий за три дня

Компания Electronic Arts поделилась данными о продажах Battlefield 6. Всего за три дня с релиза шутер разошёлся тиражом в семь млн копий на ПК, PS5 и Xbox Series.

В EA заявили, что столь высокий результат стал абсолютным рекордом для серии. Глава франшизы и вице-президент компании Винс Зампелла поблагодарил геймеров за поддержку и пообещал, что игроков ждёт много нового контента.

Никогда не принимаем такие моменты как должное, поэтому хочу выразить искреннюю благодарность нашей большой команде Battlefield Studios и увлечённому сообществу, которое помогло нам достичь этого результата. Благодарны, что вы присоединились к нам на знаменательном выходе Battlefield 6. В ближайшие недели у нас будет ещё много интересного.

Релиз Battlefield 6 состоялся 10 октября на ПК и консолях. Первый сезон поддержки игры состоится уже 28 октября — в этот день в игру добавят новую карту и другой контент.