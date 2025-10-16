Как снизить нагрузку на процессор в Battlefield 6

Battlefield 6 удивила многих рецензентов неожиданно хорошей оптимизацией, но игра все-таки страдает от некоторых технических проблем. Непомерно высокая нагрузка на CPU — одна из них. Портал gamerant.com рассказал, как ее исправить.

© Steam

Одно из самых успешных решений высокого потребления ресурсов CPU в Battlefield 6 — на самом деле, старый трюк, который исправлял аналогичную проблему в Battlefield V.

Для начала, откройте «Блокнот» и скопируйте скопируйте в файл следующие строки:

Thread.ProcessorCount 6

Thread.MaxProcessorCount 6

Thread.MinFreeProcessorCount 0

Thread.JobThreadPriority 0

GstRender.Thread.MaxProcessorCount 12

После этого откройте «Диспетчер задач» и перейдите на вкладку «Производительность». Там вы можете посмотреть количество ядер и логических процессоров вашего CPU. Например, если вы пользуетесь Ryzen 7 3700X, то у него будет 8 ядер и 16 логических процессоров.

Не закрывайте вкладку и вернитесь в «Блокнот». Замените цифры 6 в скопированных строках на количество ядер вашего процессора, а 12 — на количество логических процессоров. Если брать 3700Х, то файл должен будет выглядеть следующим образом.

Thread.ProcessorCount 8

Thread.MaxProcessorCount 8

Thread.MinFreeProcessorCount 0

Thread.JobThreadPriority 0

GstRender.Thread.MaxProcessorCount 16

Если на вашем ПК стоит CPU от Intel, то лучше проверить количество ядер через сайт производителя — «Диспетчер задач» может не отражать реальное число.

Наконец, сохраните файл «Блокнота» под названием User.cfg и перенесите его в корневую папку Battlefield 6. После сохранения запустите игру — потребление ресурсов процессора должно заметно снизиться.