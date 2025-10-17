Названы лучшие "водянки" 360 мм для компьютера

Ведущий YouTube-канала Hardware Canucks рассказал, на какие модели "водянок" 360 мм сейчас стоит обратить внимание. Они тестировались как на Intel, так и на AMD.

Тестовый стенд включал, помимо систем охлаждения, процессор Ryzen 7 9800X3D (Optimized Defaults)/Core Ultra 9 285K (Extreme Preset), оперативную память EXPO DDR5-6000/XMP DDR5-6000, видеокарту Palit RTX 5080 Gaming Pro, матплату MSI X870E Carbon WiFi/Aorus Z890 Pro Ice, корпус Corsair Frame 4000D.

Всего участвовали в эксперименте 13 моделей СЖО. Это Lian Li Galahad 2 Lite Performance, TRYX Panorama, Corsair Nautilus RS, Cooler Master Atmos Stealth, ROG Ryujin III Extreme, Endorfy Navis F360, ID Cooling FX360 PRO, ID Cooling FX360 INF, Montech HyperFlow Silent, ASUS PRIME LC360, Thermalright Frozen Edge, Phanteks Glacier One M25G2, Arctic Liquid Freezer III PRO. С их результатами вы можете ознакомиться на графиках ниже.

Вывод

Лучшим кулером из протестированных с точки зрения производительности стал Lian Li Galahad 2 Lite Performance. Он выдал потрясающие результаты на AMD и хорошо показал себя на Intel. При этом стоит он около 100 долларов. С другой стороны, пользователи пишут о проблемах с насосом у этой модели, так что лучше подумать перед покупкой.

Однозначно рекомендует ведущий Hardware Canucks брать Corsair Nautilus RS. Он стабильно входит в тройку лидеров по уровню шума, установить его по руководству не составит труда, также компания Corsair известна одним из лучших уровней обслуживания клиентов.

На удивление хорошо показали себя и бюджетные кулеры Thermalright Frozen Edge, ID Cooling FX360 INF/PRO, Montech HyperFlow Silent.

Если для вас деньги не проблема, то обратите внимание на TRYX Panorama. Он совмещает в себе приятный внешний вид и отличную производительность.