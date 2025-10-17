Hitman: Absolution вышла на мобильных платформах

На мобильных операционных системах iOS и Android состоялся релиз игры Hitman: Absolution.

В портативной версии управления адаптировано для сенсорных экранов, при этом заявлена поддержка геймпадов.

Кроме того, улучшена функция автоприцеливания и добавлены динамические подсказки.

В списке рекомендуемых устройств для запуска с минимальными настройками графики потребуется гаджет по уровню производительности не ниже Google Pixel 6, Samsung Galaxy S20 или Xiaomi 12. Аналоги от Apple - iPhone XR или iPad mini пятого поколения.

Стелс-экшен Hitman: Absolution вышел на ПК и консолях в 2012 году. Проект стал пятым по счету в основной серии от IO Interactive и последним перед глобальным перезапуском франшизы в формате World of Assassination. Пользовательский рейтинг в Steam за все время составляет 93% на основе 58 тыс. отзывов.

Хиты прошлых лет с "больших" платформ регулярно выпускают на смартфонах. Так, например, в "переносной" формат ранее были адаптированы Subnautica и Prince of Persia: The Lost Crown.