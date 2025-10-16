Актёр из Ghost of Yotei поддержал решение разработчиков не продолжать сюжет оригинала

Актёр Федор Чин, который сыграл антагониста в Ghost of Yotei и несколько ролей в Ghost of Tsushima, поделился мнением о том, что разработчики решили не продолжать историю Дзина Сакая.

Чин признался, что был шокирован, когда узнал об этом, но решение авторов он считает правильным. Актёр пояснил, что в любой франшизе создатели рискуют не оправдать ожидания фанатов и разочаровать их. А смена направления снижает эти риски.

Он также добавил, что действия игры происходят в той же вселенной, что и Ghost of Tsushima, поэтому геймеры получат всё, что любят, но в новой обёртке.

Ранее в большом интервью Федор Чин рассказал, что прошёл Ghost of Tsushima на одном дыхании, готов и дальше работать в игровой индустрии, а также отметил разницу между съёмками для кино и игр.