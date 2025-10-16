Одним из источников вдохновения Shadow of the Colossus стала Battlefield 1942

Ветераны Shadow of the Colossus собрались для обсуждения разработки игры. Среди них был и геймдизайнер Фумито Уэда — создатель как «Колоссов», так и ICO вместе с The Last Guardian. Он признался, что одним из неожиданных источников вдохновения для шедеврального приключения 2005 года выступила Battlefield 1942.

© кадр из игры

Какие общие черты могут быть у шутера, ориентированного на мультиплеер, и меланхоличного приключения с битвами против боссов? Дело в первоначальной задумке — Уэда много времени проводил в Battlefield 1942 и видел потенциал в проектах, где игроки взаимодействуют друг с другом. Именно так геймидизайнер пришёл к идее «кооперативной охоты на монстров».

Shadow of the Colossus начала обретать многопользовательские очертания, однако довольно быстро игру было решено сделать одиночной — всё для того, чтобы сконцентрировать ресурсы. Продюсер Кайл Шубел объяснил, как выглядела первоначальная концепция игры о битвах с гигантскими созданиями.

«“Я собираюсь оглушить его [монстра], я свяжу ему ноги, пока ты будешь забираться на него сверху. Я подойду и прикрою тебя”, — такова была концепция, а затем вы бы снова вскочили на лошадей и умчались в закат. Да, если бы мы смогли это осуществить, все бы только и говорили об этой игре», — рассказал Шубел.

Авторы интервью с разработчиками Shadow of the Colossus были удивлены информации и даже связались с ведущим программистом Battlefield 1942 Йоханом Перссоном. Он признался, что также не ожидал того, что концепция культовой игры изначально появилась из-за вдохновения шутером, а не из-за «эффекта эврики» — случайного осознания или продумывания новой концепции.

Напомним, что прямо сейчас Фумито Уэда работает над своей новой игрой. Она ещё не получила название, но её первый трейлер показали на The Game Awards 2024.