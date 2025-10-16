Apple обновила VR-шлем Vision Pro

Apple представила новое поколение Vision Pro с новым процессором M5. Устройство стало быстрее, изображения — четче, а время работы увеличилось. Также появился более удобный ремешок Dual Knit Band и новая visionOS 26. Предзаказы уже открыты, продажи стартуют 22 октября.

© Ferra.ru

Улучшенный ИИ помогает обрабатывать 3D-графику в реальном времени, заявлена высокая производительность. Более долговечная батарея и комфортный ремешок позволяют носить устройство дольше без усталости, хвалится компания. Смотреть фильмы в 3D в “личном кинотеатре”, играть в игры, смотреть спортивные матчи, словно “сидите прямо на стадионе” — устройство, мол, поддерживает более миллиона приложений.

© Apple

Но Vision Pro полезен не только для развлечений. Так, среди ЦА — профессионалы: проектирование автомобилей, тренировки пилотов, подготовки операций хирургами.

Цена нового Vision Pro стартует с $3 499 за модель на 256 ГБ. Доступны также версии на 512 ГБ и 1 ТБ.