Объявлен список талантов русскоязычной студии FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2

Организаторы турнира FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2 представили состав русскоязычной студии талантов, которая будет работать на ивенте с призовым фондом $ 1 млн. Групповой этап соревнования стартует 23 октября.

Комментаторы:

  • Алексей Lex Филиппов
  • Никита Sheyl Демешов
  • Максим Shachlo Абрамовских
  • Рустам Adekvat Мавлютов
  • Арсений ArsZeeqq Усов
  • Никита 4ce Котков
  • Ернар Mantis Уразбаев

Аналитики:

  • Евгений Fervian Аксёнов
  • Александр Nofear Чурочкин
  • Михаил Darklord Блинов
  • Олег LastHero Демидович
  • Дмитрий UnderShock Большаков
  • Михаил Kyzko Гaлкин
  • Роман RoMaLL1Ka Цырин
  • Ведущими эфиров выступят Василиса Vasilisa Чернова и Дмитрий Zloba Иринчук.

Групповая стадия FISSURE PLAYGROUND 2 пройдёт с 23 по 27 октября, стадия Playoff — с 28 по 29 октября, а LAN-плей-офф состоится в Белграде с 31 октября по 2 ноября.