В 58 лет умер создатель видеоигр Dead or Alive и Ninja Gaiden Томонобу Итагаки
16 октября стало известно о смерти Томонобу Итагаки, японского гейм-дизайнера, сценариста, продюсера и режиссера.
О кончине создателя линейки видеоигр Dead or Alive и Ninja Gaiden сообщает портал Multiplayer со ссылкой на подтверждение из окружения разработчика и его родных.
Детали смерти не разглашаются.
Томонобу Итагаки родился в 1967-м в Токио. Играми занялся в 1990-м. В 2010-м основал Valhalla Game Studios, в 2021-м - Itagaki Games.