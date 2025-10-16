В 58 лет умер создатель видеоигр Dead or Alive и Ninja Gaiden Томонобу Итагаки

16 октября стало известно о смерти Томонобу Итагаки, японского гейм-дизайнера, сценариста, продюсера и режиссера.

О кончине создателя линейки видеоигр Dead or Alive и Ninja Gaiden сообщает портал Multiplayer со ссылкой на подтверждение из окружения разработчика и его родных.

Детали смерти не разглашаются.

Томонобу Итагаки родился в 1967-м в Токио. Играми занялся в 1990-м. В 2010-м основал Valhalla Game Studios, в 2021-м - Itagaki Games.