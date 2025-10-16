DOOM: The Dark Ages получила патч с оптимизацией для портативных PC

Сегодня стартуют продажи ROG Xbox Ally и её более мощной и расхваленной журналистами версии, поэтому неудивительно, что id Software (входящая в состав студий Xbox) подготовила свежее обновление для DOOM: The Dark Ages. Патч 2.2 добавляет функцию автоматического выставления оптимизированных настроек на портативных PC.

© кадр из игры

Причём речь не только про ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, но и про Steam Deck, Lenovo Legion Go и других участников рынка. При желании игроки смогут менять параметры графики по своему усмотрению, однако разработчики DOOM: The Dark Ages подготовили таблицу с характеристиками игры на оптимизированных настройках с подключением к сети и на максимальном энергопотреблении.

Steam Deck — разрешение 720p, около 30 FPS;

Устройства на базе Z1 (ASUS ROG Ally) — разрешение 720p, около 30 FPS;

Устройства на базе Z1E (ASUS ROG Ally X, Lenovo Legion Go) — разрешение 1080p, около 30 FPS;

Устройства на базе Z2A (ROG Xbox Ally) — разрешение 720p, около 30 FPS;

Устройства на базе Z2E (ROG Xbox Ally X) — разрешение 1080p, около 60 FPS.

В целом же DOOM: The Dark Ages на портативных устройствах пополнилась различными QoL-функциями. Среди них, например, обнаружение подключённых беспроводных девайсов на карманных PC.

Обновление 2.2 будет интересно также владельцам стандартных PC и консолей. Разработчики исправили различные баги и внесли балансные правки. Среди последних — отсутствие возрождающихся монстров во время некоторых битв. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры.

Релиз DOOM: The Dark Ages состоялся в мае. Ранее в игру добавили режим с бесконечной ареной, а также в разработке находится сюжетное дополнение.