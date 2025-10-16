Русский рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышел на консолях

Карточный рогалик «Бессмертный. Сказки Старой Руси», как и обещали в 1C Game Studios, добрался до консолей. Теперь насладиться красочным славянским фэнтези и тактической сборкой колод удастся не только на PC, но и на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. За консольные версии придётся выложить 25 долларов.

© кадр из игры

В честь новых версий был показан релизный трейлер. На западе карточный рогалик получил название Deathless. The Hero Quest. В ролике зрителям демонстрируют различных персонажей в битвах против нечисти и возможность создавать колоды, дающие различные характеристики и бонусы во время сражений.

Напомним, что изначально игра «Бессмертный. Сказки Старой Руси» вышла в раннем доступе в Steam летом 2024 года. В конце того же года состоялся полноценный релиз — сейчас у игры написаны очень положительные пользовательские обзоры. В них хвалят яркую стилистику и затягивающий геймплей с колодами карт с уникальными механиками.