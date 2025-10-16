Крис Стокман, директор по дизайну первой Saints Row, поделился мнением по поводу Grand Theft Auto VI. И заявил, что цена в 100 долларов волне приемлема для такого гиганта. Также он выдвинул предположение о том, что могло бы вывести работу Rockstar на новый уровень.

Стокман выразил большое уважение создателям серии GTA и самим играм. Он сказал, что в своё время открытый мир, интересные миссии и острая сатира на тогдашние реалии сделали первые части революционными.

«Помню релиз GTA III на PlayStation 2, а я тогда работал в другой игровой компании. Я принёс её в офис, запустит, и мы просто сели вокруг неё и воскликнули: «Боже мой, это будущее игр!» — добавил создатель Saints Row.

К сожалению, нарративное наполнение шестёрки рискует пострадать из-за отсутствия прежнего главного сценариста Дэна Хаузера. И всё же Стокман хотел бы, чтобы грядущая часть подарила фанатам не меньший восторг и заставила всех ахнуть от удивления.

Но для этого, уверен разработчик, мир в GTA 6 должен быть намного больше уже существующих — чтобы Сан-Андреас из пятой части ощущался лишь детской площадкой. Кроме того, Стокман хотел бы, чтобы в GTA 6 менялась динамика сюжета, а игроки получили возможность проходить новинку совершенно по-разному.

Также разработчик вспомнил разнообразные игровые особенности, которые выделяли некоторые части серии:

«Не думаю, что они вернут это, но я помню, что в GTA: San Andreas можно было есть и толстеть, или не есть и худеть, или тренироваться и набирать мышечную массу. И мне бы хотелось, чтобы это осталось в игре, чтобы сделать персонажа по-настоящему своим».

GTA 6 заслуживает цену в 100 долларов — считает один из создателей Saints Row - фото 2

Что касается предполагаемой цены будущей новинки, многие опасаются, что Rockstar назначит непомерно высокую сумму. И что ещё хуже — если студия это сделает, другие могут последовать её примеру.

Стокман прокомментировал подобное мнение так:

«Думаю, если все перейдут на 100 долларов, будет огромная негативная реакция. Не все игры одинаковы. Думаю, GTA — единственная, которой это может сойти с рук, и я надеюсь, что так и будет. Очень надеюсь, что цена составит 100 долларов. Думаю, игра заслуживает цены в 100 долларов».

Напомним, что боевик выйдет 26 мая 2026 года на PS5 и Xbox Series. Вокруг разработки ходит немало слухов, а каждая крупица информации быстро расходится по сети. Например, не так давно стало известно, что в игре появится вирусный трек американского рэпера Skrilla.