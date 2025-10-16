Сюжет новой Pokemon Legends Z-A разворачивается в Париже

16 октября открылись продажи новой игры по вселенной покемонов. Сюжет Pokémon Legends: Z-A, которая выходит для игровых консолей Nintendo Switch, разворачивается в виртуальным городе, вдохновленном Парижем.

© Российская Газета

В парижских локациях игроку предстоит тренировать своего персонажа и сражаться с другими игроками. Игра использует боевую систему в реальном времени, которая учитывает расположение персонажа игрока, его покемонов и время использования атак, а также позволяет покемонам перемещаться и уклоняться от атак во время битвы.

"Z-A покоряет простым, но полным тайн сюжетом, открытым миром и легким управлением покемонами, - пишет издание Eurogamer. - Это очень увлекательная и простая игра".

По данным портала Metacritic, прохождение игры займет около 25 часов. Но чтобы получить все дополнительные достижения, нужно потратить не менее 40 часов. По рейтингу Metacritic игра оценена в 81 балл из 100.

Критики пишут, что Pokémon Legends: Z-A - лучшая игра про покемонов за последние годы. Она нацелена не только на детей, но и на взрослую аудиторию за счет "более зрелого повествования".

GamesRadar указывает, что в игре показана "атмосфера повседневной жизни в мире покемонов". Геймплей помещает игрока в настоящий аниме-сериал.

Среди слабых мест указывается на "повторяющийся геймплей", "визуальные ограничения" и "общее ощущение незавершенности".

В США цена игры составляет 69,99 долларов. В России ее можно купить за 7999 рублей.