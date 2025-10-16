В отечественном RuStore появятся игры NSPEC из Южной Кореи

Российский магазин приложений RuStore анонсировал стратегическое расширение своего присутствия на международной арене, включив в свою экосистему разработчиков из Южной Кореи. Это развитие последовало за подписанием соглашения с корейской студией NSPEC, результатом чего станет дистрибуция их игровых продуктов на российском рынке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

© Газета.Ru

На данный момент RuStore сотрудничает с создателями контента из семидесяти государств, среди которых уже присутствуют такие крупные азиатские рынки, как Китай, Япония и Вьетнам, а также Иран.

Интеграция южнокорейских разработчиков знаменует собой новый этап в обогащении каталога платформы. Азиатский контент демонстрирует устойчивый рост интереса среди пользователей RuStore. С начала 2025 года отмечается пятнадцатипроцентное увеличение спроса на игры из этого региона. Более половины всех транзакций, совершаемых через иностранные игровые сервисы в магазине, действительно приходятся именно на азиатские проекты.

Ранее RuStore уже успешно закрепился на рынке Вьетнама, наладив партнерство с местными студиями. Особое развитие получило сотрудничество с Китаем: на данный момент около трети всего игрового ассортимента RuStore составляют проекты, разработанные китайскими компаниями.

Ранее выяснилось, что игру «Ведьмак» делали так, чтобы ее можно было проходить с пивом в руке.