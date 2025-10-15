Российская Virtus.pro выиграла CSA-лигу и вышла на чемпионат мира по PUBG Mobile

Состав Virtus.pro по PUBG Mobile стал чемпионом PUBG Mobile Super League — Central & South Asia Fall 2025. Российская команда заняла первое место в региональной лиге и получила путёвку на PUBG Mobile Global Championship 2025, который пройдет в Таиланде с 24 ноября по 14 декабря.

За победу «медведи» заработали $ 31 250 из общего призового фонда в $ 200 000. Турнир проходил с 10 по 15 октября в Абу-Даби, участие приняли 20 команд из региона Центральной и Южной Азии.

В рамках PMSL CSA Fall также успешно выступила российско-украинская GOAT Team — коллектив занял 4-е место и вместе с Virtus.pro также получил слот на чемпионат мира.

PUBG Mobile Global Championship 2025 завершит соревновательный год дисциплины. Призовой фонд чемпионата мира традиционно превысит $ 1 млн.