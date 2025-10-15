В октябре в PS Plus добавят ремейк Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 октября абонентам сервиса станут доступны семь новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken 3.

Среди главных игр месяца выделяются ремейки SIlent Hill 2 и Until Dawn, а также вампирский экшен V Rising и Yakuza: Like a Dragon. Следующее пополнение линейки ожидается в середине ноября.

Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2025 года

  • Silent Hill 2 Remake
  • Until Dawn Remake
  • As Dusk Falls
  • V Rising
  • Yakuza: Like a Dragon
  • Poppy Playtime: Chapter 1
  • Wizard with a Gun

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2025 года

  • Tekken 3.