В октябре в PS Plus добавят ремейк Silent Hill 2, Until Dawn, V Rising и ещё четыре игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 21 октября абонентам сервиса станут доступны семь новых тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Tekken 3.
Среди главных игр месяца выделяются ремейки SIlent Hill 2 и Until Dawn, а также вампирский экшен V Rising и Yakuza: Like a Dragon. Следующее пополнение линейки ожидается в середине ноября.
Новые игры в PS Plus Extra в октябре 2025 года
- Silent Hill 2 Remake
- Until Dawn Remake
- As Dusk Falls
- V Rising
- Yakuza: Like a Dragon
- Poppy Playtime: Chapter 1
- Wizard with a Gun
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в октябре 2025 года
- Tekken 3.