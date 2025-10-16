AMD готовит Arm-процессор Soundwave
Чтобы противостоять наступлению архитектуры Arm, AMD и Intel объединились, создав «Консультативную группу по экосистеме x86» (x86 Ecosystem Advisory Group). Это сотрудничество рассчитано на год и призвано обеспечить конкурентоспособность архитектуры x86. Однако, по данным источников на рынке, гибридный процессор AMD Soundwave дебютирует в следующем году и, как ожидается, покорит развивающийся рынок Windows на базе Arm.
По всей видимости, не довольствуясь огромными успехами на рынке стандартных игровых процессоров, AMD, как сообщается, уже начала поставки тестового комплекта для новой линейки процессоров Arm с интегрированной графикой. В соответствии с предыдущими слухами о том, что AMD использует кодовые названия, основанные на названиях «Трансформеров», этот чип AMD Arm, по всей видимости, носит кодовое название Soundwave, и образцы комплекта Soundwave, по всей видимости, были указаны в грузовых накладных.
Слухи о процессорах AMD Soundwave Arm ходят с мая 2025 года, возможно, для устройств Microsoft Surface, но это первый случай, когда появились доказательства поставки комплекта Soundwave. Технический инсайдер Olrak29_ обнаружил отгрузочные манифесты в X (ранее Twitter), и в них есть ряд записей о тестовых комплектах на основе сокетов BGA1074 (разъём с шариковой матрицей и 1074 контактными точками). В описаниях явно присутствует «FF5», а также кодовое название «SWV» – сокращение от «Soundwave», согласно посту Olrak29 в X.
Между тем технический сайт Wccftech предполагает, что заявленный Olrak29_ размер новых чипов 32×27 мм, а также использование ими разъема FF5 означает, что они, скорее всего, будут не просто чистыми центральными процессорами, а однокристальными системами (SoC) со встроенными графическими процессорами, как чип в Steam Deck.
AMD уже имеет зрелую серию APU на базе архитектуры x86 для мобильных устройств, например, Strix Halo. Благодаря развивающейся платформе Windows on Arm ( WoA ) и экосистеме OEM-производителей, а также выпуску чипа Snapdragon X Elite от Qualcomm, выход AMD на этот рынок неудивительно своевременен.
Более того, это не первая попытка AMD использовать архитектуру Arm. В 2014 году AMD запустила проект Skybridge, целью которого было создание общей платформы, поддерживающей как x86, так и Arm, но в конечном итоге проект был отменён из-за экономических и рыночных проблем. Хотя официальной даты выхода платформы Soundwave пока нет, ходят слухи, что она может дебютировать в следующем году.