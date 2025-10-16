AMD готовит Arm-процессор Soundwave

Чтобы противостоять наступлению архитектуры Arm, AMD и Intel объединились, создав «Консультативную группу по экосистеме x86» (x86 Ecosystem Advisory Group). Это сотрудничество рассчитано на год и призвано обеспечить конкурентоспособность архитектуры x86. Однако, по данным источников на рынке, гибридный процессор AMD Soundwave дебютирует в следующем году и, как ожидается, покорит развивающийся рынок Windows на базе Arm.

© MobiDevices

По всей видимости, не довольствуясь огромными успехами на рынке стандартных игровых процессоров, AMD, как сообщается, уже начала поставки тестового комплекта для новой линейки процессоров Arm с интегрированной графикой. В соответствии с предыдущими слухами о том, что AMD использует кодовые названия, основанные на названиях «Трансформеров», этот чип AMD Arm, по всей видимости, носит кодовое название Soundwave, и образцы комплекта Soundwave, по всей видимости, были указаны в грузовых накладных.

Слухи о процессорах AMD Soundwave Arm ходят с мая 2025 года, возможно, для устройств Microsoft Surface, но это первый случай, когда появились доказательства поставки комплекта Soundwave. Технический инсайдер Olrak29_ обнаружил отгрузочные манифесты в X (ранее Twitter), и в них есть ряд записей о тестовых комплектах на основе сокетов BGA1074 (разъём с шариковой матрицей и 1074 контактными точками). В описаниях явно присутствует «FF5», а также кодовое название «SWV» – сокращение от «Soundwave», согласно посту Olrak29 в X.

Между тем технический сайт Wccftech предполагает, что заявленный Olrak29_ размер новых чипов 32×27 мм, а также использование ими разъема FF5 означает, что они, скорее всего, будут не просто чистыми центральными процессорами, а однокристальными системами (SoC) со встроенными графическими процессорами, как чип в Steam Deck.

AMD уже имеет зрелую серию APU на базе архитектуры x86 для мобильных устройств, например, Strix Halo. Благодаря развивающейся платформе Windows on Arm ( WoA ) и экосистеме OEM-производителей, а также выпуску чипа Snapdragon X Elite от Qualcomm, выход AMD на этот рынок неудивительно своевременен.

Более того, это не первая попытка AMD использовать архитектуру Arm. В 2014 году AMD запустила проект Skybridge, целью которого было создание общей платформы, поддерживающей как x86, так и Arm, но в конечном итоге проект был отменён из-за экономических и рыночных проблем. Хотя официальной даты выхода платформы Soundwave пока нет, ходят слухи, что она может дебютировать в следующем году.