Apple представила 14-дюймовый MacBook Pro с новым чипом M5

Корпорация Apple представила обновленную версию своего 14-дюймового MacBook Pro начального уровня. Согласно официальному пресс-релизу компании, ключевым нововведением стал процессор M5, который обеспечил значительный скачок в производительности, а также увеличенное время автономной работы, достигающее 24 часов. По заявлениям представителей Apple, новый микропроцессор M5 демонстрирует прирост скорости в операциях, связанных с искусственным интеллектом (ИИ), увеличившись в 3,5 раза по сравнению с предшественником M4. Такой результат достигнут благодаря интеграции графического ускорителя нового поколения, включающего нейронный блок в каждом вычислительном ядре. Обновленный видеочип также принес улучшения в обработке графики: прирост производительности составил 1,6 раза, что отразилось и на игровом опыте, где частота кадров возросла до 1,6 раза относительно моделей на базе M4. Кроме того, многопоточная производительность выросла на 20%. Значительно улучшилась и скорость работы с данными: пропускная способность оперативной памяти увеличилась до 153 Гбит/с, превосходя показатель M4 в 120 Гбит/с. Пользователи теперь могут конфигурировать накопитель SSD объемом до 4 ТБ, что ранее было доступно только в конфигурациях с более мощным чипом M4 Pro. Внешний вид устройства остался неизменным. Начальная стоимость ноутбука сохранена на уровне $1600, что по курсу на 15 октября 2025 года равно примерно 126 000 рублям. Предварительные заказы на новинку уже запущены, а официальный старт продаж запланирован на 22 октября.

© Mark Lennihan/AP