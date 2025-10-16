Названа дата релиза Of Ash and Steel в стиле культовой Gothic

Названа дата релиза игры Of Ash and Steel в стиле культовой Gothic
Релиз игры Of Ash and Steel состоится 6 ноября.
В рамках фестиваля "Играм быть" проект обзавелся бесплатной демоверсией и свежим трейлером.
Разработкой занимается студия Fire & Frost. Команда разработчиков из России называет свою работу "однопользовательской РПГ в открытом мире опасного фэнтезийного средневековья".
Основным источником вдохновения называется серия Gothic от немецкой Piranha Bytes.
При этом авторы, по их словам, стараются привнести в жанр свежие идеи и механики.
Издательскими вопросами занимается компания tinyBuild.