Названа дата релиза Of Ash and Steel в стиле культовой Gothic

Релиз игры Of Ash and Steel состоится 6 ноября.

© Российская Газета

В рамках фестиваля "Играм быть" проект обзавелся бесплатной демоверсией и свежим трейлером.

Разработкой занимается студия Fire & Frost. Команда разработчиков из России называет свою работу "однопользовательской РПГ в открытом мире опасного фэнтезийного средневековья".

Основным источником вдохновения называется серия Gothic от немецкой Piranha Bytes.

При этом авторы, по их словам, стараются привнести в жанр свежие идеи и механики.

Издательскими вопросами занимается компания tinyBuild.