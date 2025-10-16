Samsung анонсировала полноценную презентацию MR-шлема

Samsung скоро расскажет больше деталей о своём новом MR-шлеме (смешанной реальности) Project Moohan. Компания анонсировала мероприятие Worlds Wide Open, что состоится 21 октября в 22:00 по восточному времени (22 октября в 05:00 по Москве), где обещает раскрыть характеристики устройства.

Шлем будет работать на Android XR — новой платформе смешанной реальности, созданной совместно с Google и Qualcomm. Samsung утверждает, что платформа масштабируется под разные форм-факторы и использует ИИ. По словам компании, Project Moohan станет первым устройством на открытой версии Android XR.

Презентация Samsung пройдёт на фоне слухов о новой версии Vision Pro от Apple с более быстрым процессором. При этом Apple, по сообщениям, приостановила работу над облегчённой версией Vision Pro, чтобы сосредоточиться на умных очках нового поколения.