Первая скидка на Borderlands 4 добралась до консолей

Первая крупная скидка на Borderlands 4 добралась и до консолей. На PC шутер стал продаваться дешевле на 20% несколько дней назад, а теперь аналогичное предложение начало действовать на PlayStation 5 и Xbox Series. Успеть урвать сентябрьскую новинку по сниженной цене нужно до 22 октября (на PC в Steam и Epic Games Store акция закончится 20 октября).

© кадр из игры

Стоит отметить, что скидка распространяется на все издания Borderlands 4. Исключение лишь одно — на PlayStation 5 издание Deluxe Edition по неизвестной причине не получило скидку. Это и неудивительно, учитывая то, что наибольшее число будущего контента содержит максимальное Super Deluxe-издание.

Релиз Borderlands 4 состоялся 11 сентября, поэтому столь раннее получение крупной скидки может говорить о возможных проблемах с продажами. И шутер действительно мог отпугнуть аудиторию из-за различных проблем, включая плохую производительность. А в данный момент сообщество также активно обсуждает билд, позволяющий стать настоящей машиной для убийств с помощью одного лишь ножа.

Игроки им недовольны — с такой сборкой теряется смысл от поиска лута и экспериментов с различным снаряжением. Разработчики уже подтвердили, что собираются внести некие корректировки в баланс ножа, которые послужат цели увеличения количества эффективных билдов. Интересно, как действия Gearbox Software соотнесутся с обещанием не нёрфить сильные сборки, а улучшать слабые.