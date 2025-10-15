Что означает слово «импостер» и когда оно уместно

Иногда в молодежный сленг попадают слова, которые используются в компьютерных играх. Одно из них — «импостер». Что означает этот термин и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

Что означает слово «импостер»

«Импостер» — это синоним слов «самозванец», «обманщик» и «предатель». Этот термин появился благодаря популярной многопользовательской видеоигре Among Us. Ее суть заключается в том, что среди членов экипажа космического корабля есть несколько предателей, которых остальные игроки должны вычислить и изгнать путем голосования. Этих предателей и называют обычно «импостерами», так как с английского imposter переводится как «самозванец».

Когда уместно использовать

Это слово сейчас используют не только в этой игре, но и в реальной жизни. Чаще всего «импостером» называют человека, который в корыстных целях выдает себя за того, кем не является.

Примеры употребления