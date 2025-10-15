Производительность Batllefield 6 измерили на 43 моделях видеокарт

В одном из выпусков на YouTube-канале Hardware Unboxed эксперт продемонстрировал, как ведут себя в Batllefield 6 на разных настройках графики и в разных разрешениях 43 видеокарты.

Тестовый стенд включал процессор Ryzen 7 9800X3D, матплату MSI MPG X870E Carbon WiFi, оперативную память G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-6000 CL30, корпус MSI MEG Maestro 700L PZ, блок питания Kolink Regulator Gold ATX 3.0 1200W, накопитель TeamGroup T-Force Cardea Z44Q 4TB, операционную систему Windows 11 24H2.

Battlefiled 6 запускалась с пресетами Overkill, Ultra, High, Medium, Low, а также с TAA. В 1440р RTX 5060 Ti 16 ГБ по итогу обгоняла RX 9060 ХТ 16 ГБ на 9% (Low), 7% (Medium), 12% (High), 10% (Ultra), 9% (Overkill).

Что касается других видеокарт, то в 1080р с Overkill и TAA Native лидировала по среднему FPS RTX 5090 32 ГБ: она выдавала 238 к/с, тогда как 4090 24 ГБ - 181 к/с и 5080 16 ГБ - 180 к/с. В разрешении 1440р ситуация сохранялась, как и в 4К. На первом, втором и третьем местах по средней частоте кадров были именно эти три.

С замерами вы можете ознакомиться на скриншотах ниже.

Вывод

Тестирование показало, что Battlefield 6 - очень хорошо оптимизированная игра. Однако если у вас нет новейшего и топового оборудования, то лучше избегать пресетов Overkill и Ultra - вместо них ставьте графику на высокую или среднюю. При этом большая часть современных видеокарт с видеопамятью не менее 12 ГБ будут отлично работать с Overkill с небольшим масштабированием. В конце концов, RTX 5060 Ti выдавала в этой игре около 100 к/с при качественном масштабировании до 1440р.

Однако даже если у вас старые модели видеокарт типа RX 6600 или RTX 3060, вы всё равно можете запустить Battlefield 6 с относительно высокой частотой кадров в 1080р и на средних настройках.