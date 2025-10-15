PS6 получит 30 ГБ памяти, а новый Xbox — 36 ГБ

Инсайдер KeplerL2, известный своими точными утечками о компьютерном «железе», раскрыл новые подробности о консолях следующего поколения — PlayStation 6 и Xbox Next.

По его данным, Sony готовит сразу две версии PS6, а Microsoft — одну, но гораздо более мощную.

Основная PlayStation 6 получит 30 ГБ оперативной памяти, тогда как гибридная модель, похожая по концепции на Nintendo Switch, будет оснащена 24 ГБ и рассчитана на мобильный формат с упором на облачный гейминг.

Новая Xbox, базирующаяся на чипе AMD Magnus, получит 36 ГБ памяти и, по словам инсайдера, обеспечит более высокую производительность, чем PS6. Microsoft якобы планирует интеграцию со Steam, превращая консоль в почти полноценный игровой ПК.

Зато PlayStation 6 должна быть дешевле и, вероятно, выйдет в двух ценовых категориях, чтобы охватить разные аудитории.

Релиз обеих консолей ожидается в конце 2027 года, а официальные анонсы могут состояться уже в 2026-м.