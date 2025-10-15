Хакер взломал новейшую версию Denuvo в Total War: Three Kingdoms

Хакер под ником voices38 заявил, что ему удалось взломать новейшую версию защиты Denuvo, используемую в стратегии Total War: Three Kingdoms версии 1.7.1 со всеми дополнениями.

По словам энтузиаста, это первая успешная попытка обойти обновлённый механизм DRM, внедрённый в игру после последних патчей.

Он рассказал, что потратил значительное время на анализ кода и реверс-инжиниринг Denuvo, изучая старые методы обхода защиты, применявшиеся другими группами. «Это моя первая попытка — возможно, будут и другие», — написал хакер, подчеркнув, что проект был для него скорее исследовательским интересом, чем коммерческой деятельностью.

Ранее игру уже взламывала команда CODEX в 2019 году, но после многочисленных обновлений и внедрения новых версий Denuvo она оставалась невзломанной несколько лет.

Если заявление voices38 подтвердится, это станет одним из первых случаев успешного обхода актуальной версии Denuvo, известной своей сложностью и устойчивостью к взлому.