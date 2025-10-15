Мультиплеер Battlefield 6 оказался быстрее одиночной кампании

Немецкое издание ComputerBase протестировало техническую сторону мультиплеера Battlefield 6 и пришло к неожиданному выводу: многопользовательский режим работает на 10–15% быстрее, чем одиночная кампания.

© Ferra.ru

Однако вместе с приростом скорости пришли и новые требования к железу.

По данным теста, онлайн-режим требует заметно больше видеопамяти. Карты с 8 ГБ VRAM начинают испытывать дефицит ресурсов, из-за чего игрокам приходится снижать качество текстур. Особенно сильно это проявляется у моделей с урезанной шиной PCIe на 8 линий.

Эксперты также заметили, что видеокарты NVIDIA демонстрируют немного более стабильную и высокую производительность по сравнению с аналогами от AMD, особенно в разрешениях 1440p и 4K.

© ComputerBase

В целом, авторы отмечают отличную оптимизацию сетевого кода и улучшенное использование процессорных ресурсов, что делает мультиплеер чуть более отзывчивым и плавным, чем сюжетный режим.

Однако для комфортной игры на высоких настройках потребуется не менее 12 ГБ видеопамяти.