Пользователи вновь жалуются на расплавленные «желтые кабели MSI» для RTX 5090

Пользователи видеокарт RTX 5090 вновь сообщают о проблемах с перегревом и расплавлением коннекторов питания — на этот раз речь идёт о так называемых «жёлтых кабелях MSI».

На Reddit за последние дни появилось несколько сообщений от владельцев карт MSI Ventus и PNY, у которых оплавились разъёмы 12VHPWR и 12V–2×6, включая как фирменные адаптеры, так и кабели от блоков питания.

Некоторые пользователи описывают месяцы случайных вылетов и мерцаний экрана, закончившиеся полным отказом видеокарты.

В большинстве случаев кабели имели характерные следы перегрева на одном или нескольких контактах. Особенно часто проблемы фиксируются с коннекторами жёлтого цвета от MSI, которые, по словам пользователей, проще визуально идентифицировать по обугливанию.

Даже при умеренной нагрузке и пониженном энергопотреблении (около 450 Вт) случаи перегрева повторяются. Эксперты советуют использовать штатные кабели блоков питания ATX 3.1, избегать перегибов у разъёма и не смешивать кабели разных производителей.

Первые признаки перегрева — мерцание дисплея, чёрный экран или внезапные перезагрузки — повод немедленно остановить использование карты и проверить коннектор.