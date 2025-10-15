Nvidia выпустила самый маленький суперкомпьютер

Компания Nvidia представила настольную систему DGX Spark — самый компактный суперкомпьютер, оснащенный чипом GB10 Grace Blackwell и 128 ГБ памяти. Устройство предназначено для небольших компаний и разработчиков, позволяя создавать и запускать ИИ-модели локально без аренды дорогих дата-центров. Первый экземпляр, как и легендарный DGX-1 в 2016 году, глава компании Дженсен Хуанг лично вручил Илону Маску (он был сооснователем OpenAI — разработчика ChatGPT).

DGX Spark размером примерно с обычный компьютерный системный блок. Она работает на специализированной ОС Nvidia и поддерживает подключение двух устройств для работы с моделями до 405 млрд параметров. Система дополняет более мощную версию DGX Station и позволяет тестировать модели перед развертыванием. Партнерами по производству выступили ASUS и Dell.

Новый продукт расширяет экосистему компании, которая уже поставляет чипы OpenAI, Amazon, Google и другим tech-гигантам. Недавние сделки включают $100 млрд инвестиций в OpenAI и контракт на $6,3 млрд с CoreWeave. Анонс подтверждает стратегию Nvidia по охвату всех сегментов рынка — от корпоративных клиентов до отдельных разработчиков, сообщает Yahoo Finance.