В хитовом рогалике Megabonk появятся мультиплеер и больше видов оружия

Разработчик популярной roguelike-игры Megabonk поделился планами на развитие игры после выхода первого большого обновления.

Так, в ближайшее время в Megabonk добавят полноразмерную карту с туманом войны, дополнительную информацию по наведении курсора, настройку прозрачности снарядов и закрепление заданий во время паузы.

Кроме того, vedinad будет работать над двумя главными просьбами пользователей — режимом мультиплеера, а также разнообразием карт и оружия. О сроках добавления кооператива и нового контента разработчик не сообщил.

В начале октября Megabonk вошла в топ-5 недельного чарта Steam, обогнав по продажам Silent Hill f и Hollow Knight: Silksong.