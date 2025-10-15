Создатель карты Cache для CS 2 мог заработать до $ 1 млн

Valve до сих пор не добавила карту Cache в Counter-Strike 2, однако её создатель Шон FMPONE Снеллинг уже успел неплохо заработать на своём творении. Об этом рассказал инсайдер и контент-мейкер Gabe Follower в интервью «Таверне».

По его словам, Cache оставалась в активном маппуле почти девять лет, и всё это время FMPONE получал посуточные выплаты от Valve — компания не выкупала карту, а лишь арендовала её использование.

Он получал посуточную оплату девять лет. Это, наверное, самая прибыльная карта от комьюнити за всё время существования CS. Сдавать её в аренду было выгоднее, чем продавать единоразово.

Создатель Anubis и Tuscan, по слухам, получил от Valve около $ 150 тыс. за каждую карту, однако в случае с Cache сумма могла быть существенно выше.

Думаю, он заработал от $ 500 тыс. до $ 1 млн. Valve выкупила Cache только недавно.

Что касается возвращения карты в CS 2, Gabe Follower пояснил, что Valve ориентируется на популярность и статистику онлайна. Менее востребованные локации убираются из игры, вероятно, поэтому Cache пока остаётся за бортом шутера.