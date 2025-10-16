Низкая мораль и отток игроков: сможет ли Destiny 2 избежать закрытия?

Destiny 2 переживает не лучший период для игры, которую Bungie рассчитывала «развивать бесконечно». Мораль и игроков, и разработчиков на дне, внутри студии происходит бардак, и проект очевидно получает меньше поддержки, чем прежде. Портал Eurogamer рассказал, почему происходящее может стать последними неделями перед окончательной смертью Destiny 2.

© Steam

На выходных фанаты вновь заговорили о плачевном положении Destiny 2 — но теперь куда горячее, потому что на этот раз игроки смогли заглянуть в статистику глубже, чем когда-либо прежде. Раньше для сбора информации использовались данные SteamDB, но они ограничены лишь одной платформой. Новый же инструмент, popularity.report, который появился в стороннем приложении rich-destiny, показывает гораздо более подробную статистику.

Если верить информации rich-destiny, онлайн Destiny 2 упал до рекордно низких показателей. Даже ниже, чем во времена дополнения «Проклятие Осириса» — тогда игрокам пришлось практически восстать против Bungie в ответ на короткий сюжет, однообразную локацию для патруля, слабый эндгейм и плохую работу с песочницей. Прошло восемь лет, и Destiny 2 вновь вернулась в ту же самую точку, и игроки вновь жалуются на те же вещи — от посредственного сюжета до раздражающей мета-прогрессии.

На релизе «Проклятия Осириса» Bungie думала, что дни игры сочтены. Примерно два года назад тогдашний руководитель Destiny 2 Джастин Труман выступил с докладом на конференции GDC, который рассмотрел состояние проекта и рассказал, как студия пыталась справиться с трудностями живого сервиса. По словам Трумана, разработчики были в ужасе. Еженедельный онлайн игры упал до такой низкой отметки, что, если бы отток игроков продолжился еще месяц, то популяция пользователей могла полностью исчезнуть. В феврале 2018 года Bungie была в считанных неделях от полного закрытия Destiny 2.

Прошло семь лет, и коллектив студии сузился. Массовые сокращения сотрудников и переброска ресурсов на постоянно откладываемую Marathon означали, что Destiny 2 начала получать куда меньше поддержки. Многие популярные контент-мейкеры прекращают стримить и выпускать видео об игре. Отток пользователей продолжается. Если студия была «в ужасе» от реакции на «Проклятие Осириса», то сегодня мораль среди разработчиков, наверное, упала в ноль.

Примечательно, что мнение о скорой смерти Destiny 2 нельзя назвать непопулярным — оно регулярно звучит и в сообществе лояльных фанатов игры. Конечно, поклонники Destiny всегда на что-то жаловались, но теперь, впервые за 10 лет, положение дел выглядит по-настоящему печально.

Что ждет проект в будущем? Может быть, грядущее дополнение сможет исправить часть ошибок — Bungie уже заверила игроков, что намерена пересмотреть самые непопулярные из недавних решений. Хватит ли этого, чтобы вернуть внимание достаточного количества пользователей? Не факт. На фоне оглушительного успеха Battlefield 6 и скорого релиза новой Call of Duty разработчикам предстоит столкнуться с большей конкуренцией, чем обычно. Bungie придется действительно постараться, чтобы остановить потерю игроков.

Поможет ли кроссовер со «Звездными войнами» исправить ситуацию? У Destiny 2 есть огромные проблемы, которые невозможно загладить простым обновлением. Начало игры для новых пользователей ужасное, значительная часть сюжета попросту отсутствует и считается легаси-контентом, а меню внутри игры столько, что навигация по ним ощущается как офисная работа.