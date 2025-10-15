Капитан Team Spirit рассказал, куда тратит призовые — он выиграл $6 млн

Бывший капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найдёнов, заработавший более $ 6 млн призовых за карьеру, рассказал, как распоряжается своими финансами.

К какой-то финансовой свободе ещё хочется прийти. Это когда твой пассивный доход превышает расходы. Из крупных покупок — я купил квартиру в Питере, которая ещё строится. Плюс несколько квартир в районе под сдачу — чисто инвестиция.

По словам Miposhka, он не склонен к расточительству и старается разумно распоряжаться деньгами:

Одежду практически не покупаю. Из развлечений — редкие траты. Думаю, в будущем можно будет что-то изменить, потому что деньги просто лежат. Задумываюсь о том, чтобы купить недвижимость в Сербии — часть капитала у меня за границей, и в России я не могу им воспользоваться.

Игрок отметил, что давно не думает о заработке и живёт спокойно после победы на нескольких The International:

Я чуть ли не с появления первых денег в Empire уже не задумывался о заработке. А с первой победой на The International моя парадигма изменилась.

9 октября Team Spirit объявила о временном уходе капитана, а его место в составе занял Никита Panto Балаганин, недавно покинувший Aurora Gaming.

Дебют обновлённого состава состоится на BLAST Slam IV, который пройдёт с 14 октября по 9 ноября. Призовой фонд составляет $ 1 млн.