В Steam проходит осенний фестиваль "Играм быть"

На онлайн-площадке Steam стартовал осенний фестиваль "Играм быть".

В рамках мероприятия пользователи могут опробовать сотни бесплатных демо игр от разработчиков со всего мира.

Проекты отсортированы по жанрам, также предусмотрена опция селекции интересных работ по различным тегам.

Среди наиболее громких тайтлов - пробная версия кооперативной Painkiller с возможностью поиграть за всех персонажей, которые будут представлены на старте, триквел российской Pathologic, хоррор Reanimal и т.д.

Ивент продлится неделю - до 20 октября.