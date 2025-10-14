Анонсирована игра по мультсериалу "Аватар: Легенда об Аанге"
Студия Gameplay Group объявила о создании игры по вселенной мультсериала "Аватар: Легенда об Аанге".
Рабочее название - Avatar Legends: The Fighting Game.
Анонс сопровожден дебютным трейлером с демонстрацией геймплея.
Жанрово проект относится к файтингам.
Авторы обещают аудитории нарисованную вручную 2D-графику, ростер из 12 персонажей на старте и одиночную сюжетную кампанию.
Оригинальный мультсериал показывался с 2005 по 2008 гг., был успешен у зрителей и стал лауреатом престижных премий, после чего последовали спин-оффы и адаптации разных форматов.