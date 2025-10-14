Valve выпустила крупное обновление CS 2

Valve представила масштабное обновление Counter-Strike 2, которое пока доступно только в бета-версии.

Главное новшество — во время дефьюза C4 игрок больше не может стрелять или прицеливаться. Оружие теперь автоматически опускается, а после окончания обезвреживания вводится задержка в 150 мс перед возможностью выстрела.

Valve также обновила симуляцию проникновения пуль, что должно снизить нагрузку на процессор, и улучшила использование ядер ЦП при обработке частиц и звуков во время стрельбы.

Изменения коснулись и интерфейса: теперь клипы с лучшими моментами мэйджора можно смотреть прямо из меню зрителя, индикатор режима оружия перемещён к счётчику патронов, а выбранный игрок стал заметнее в командном табло.

Обновление доступно в бета-ветке CS 2 и пока не совместимо с матчмейкингом. Релиз в основной версии игры ожидается после завершения тестирования.