Battlefield 6 протестировали на 15 видеокартах

Редакция Wccftech протестировала 15 современных видеокарт в Battlefield 6 с максимальным пресетом Overkill при разрешениях 1080p, 1440p и 4K, чтобы определить лучшие решения для игры.

© Ferra.ru

Абсолютным лидером теста стала Radeon RX 9070 XT — она показала более 4K@60fps, почти 100 fps в 1440p и около 140 fps в 1080p, став самой универсальной видеокартой по соотношению цены и производительности.

В массовом сегменте лучшей признана Radeon RX 9060 XT 16 ГБ, обеспечивающая стабильные 70 fps в FullHD. Среди моделей среднего уровня выделилась GeForce RTX 5070, выдающая 80 fps в QHD и более 60 fps в 4K при сниженных настройках.

© Wccftech

© Wccftech

© Wccftech

Для бюджета оптимальной стала GeForce RTX 5060, а среди флагманов без компромиссов лидирует GeForce RTX 5090, способная обеспечивать 120 fps в 4K без апскейлеров.

Снижение настроек с Overkill до Ultra повышает fps примерно на 29%, а переход на High даёт ещё 14% прироста.