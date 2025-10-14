В PlayStation Store появилась подделка популярного ПК-хоррора от мошенников

В магазине PlayStation Store появилась подделка известного ПК-хоррора «No, I’m Not a Human», созданная мошенниками.

Пользователи приняли фейковую игру за официальный релиз на PS5 и уже начали сообщать о потерянных деньгах. Оригинальный «No, I’m Not a Human» — инди-хит, покоривший Steam и получивший множество положительных отзывов.

При этом проект также анонсирован и на PS5, но без точной даты выхода. Этим и воспользовались злоумышленники, разместив в PS Store игру-клон с похожим названием и обложкой.

Публикация вызвала волну жалоб на Reddit: многие игроки добавили подделку в список желаемого или даже купили её, думая, что это официальный релиз.

Журналисты советуют внимательно проверять издателя перед покупкой и при необходимости воспользоваться функцией возврата средств в PS Store или мобильном приложении. Sony пока не прокомментировала ситуацию.