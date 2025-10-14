Складной iPhone может оказаться дешевле ожидаемого

Apple готовит свой первый складной iPhone. И, по данным инсайдеров, устройство может быть дешевле, чем ожидалось, благодаря снижению стоимости шарнира.

После запуска массового производства его цена упадёт с $100–120 до $70–80, что позволит компании либо сохранить маржу, либо сделать гаджет более доступным.

Шарнир создаётся в рамках совместного предприятия Foxconn и Shin Zu Shing, которые обеспечат около 65% заказов Apple. Ещё 35% деталей поставит Amphenol. Благодаря оптимизации сборки и масштабам производства Foxconn удалось снизить себестоимость без ущерба надёжности.

Согласно утечкам, складной iPhone выйдет в 2026 году. Устройство получит 7,8-дюймовый внутренний экран, 5,5-дюймовый внешний, а также алюминиево-титановый корпус и почти незаметный сгиб.

Аналитики считают, что снижение цен на шарниры может помочь Apple установить цену ниже первоначальных прогнозов.